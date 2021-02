Alla scoperta di Talamone con una visita guidata: tornano gli appuntamenti di ConfGuide

GROSSETO – Sono disponibili presso gli uffici di Confcommercio in via della Pace, 154 a Grosseto le gift card create per chi vuole fare un regalo speciale: si possono acquistare i buoni regalo sia per una visita guidata organizzata da ConfGuide, sia per visite di mezza giornata o di un’intera giornata in una località della provincia di Grosseto a scelta del cliente.

Basta mettersi in contatto con gli uffici (tel. 0564 470111) e le Guide Turistiche ed Ambientali professioniste di ConfGuide Grosseto elaboreranno percorsi di visita personalizzati, che possono includere degustazioni, shopping in botteghe artigianali, esperienze esclusive.”, dicono da Confcommercio.

La prima occasione per regalare un gift card sarà la visita dal titolo “Talamone: gli etruschi, Dante, i pirati ed altre storie” di domenica 14 febbraio alle ore 15: una passeggiata con la guida Fabiola Favilli per conoscere la millenaria storia di uno dei borghi più affascinanti del Tirreno, che è stato anche prestigioso set cinematografico. La prenotazione è obbligatoria al numero 3385623163, il prezzo è 8 euro.