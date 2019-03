Alla scoperta di Shakespeare tra letture e teatro

ORBETELLO – Venerdì 29 marzo alle 17,30 al centro culturale Sant’Antonio in via Dante 21 ad Orbetello il Rotary Club Monte Argentario ospiterà Iolanda Plescia, ricercatrice in lingua e traduzione inglese al dipartimento di studi europei, americani e interculturali della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”.

Plescia ha curato la traduzione, le note e l’apparato critico dell’edizione Feltrinelli in uscita il 21 marzo 2019 de “La bisbetica domata” di William Shakespeare. Questa edizione è stata arricchita da un’introduzione di Nadia Fusini.

L’incontro offrirà la lettura di una selezione delle scene di questo classico del teatro elisabettiano ad opera del laboratorio Teatrale “Ridi Pagliaccio” di Grosseto con Giacomo Moscato (foto) che darà voce a Petruccio e Anna Russo a Caterina.