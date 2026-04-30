MANCIANO – Prende il via sabato 2 maggio 2026 il calendario di escursioni guidate gratuite promosso dal Comune di Manciano, in collaborazione con la cooperativa Le Orme, per accompagnare residenti e turisti alla scoperta del territorio maremmano.

Guide esperte accompagneranno i partecipanti lungo itinerari che toccano luoghi di straordinario valore naturale, storico e archeologico, rendendo accessibile a tutti un patrimonio che spesso resta fuori dai circuiti turistici tradizionali.

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio e renderlo fruibile in modo diffuso – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini –. Offrire escursioni gratuite significa permettere a cittadini e visitatori di conoscere da vicino luoghi di grande pregio, favorendo allo stesso tempo socialità e benessere».

Il cuore dell’iniziativa sono i percorsi nel centro storico di Manciano, proposti ogni sabato alle ore 17.00 da maggio a settembre (fatta eccezione per sabato 2 maggio quando è in programma la passeggiata a Saturnia), con un’intensificazione ad agosto quando le uscite si tengono anche ogni giovedì. Il ritrovo è fissato davanti all’Ufficio turistico di via Cavour 6.

Il calendario si arricchisce di un appuntamento speciale: il 12 agosto alle ore 20.30, in occasione della notte di San Lorenzo, è prevista la passeggiata Numera Stellas – La Notte delle Stelle Cadenti.

Il programma di trekking spazia su distanze e difficoltà diverse, per andare incontro a ogni tipo di camminatore.

Apre il calendario proprio il 2 maggio con il minitrekking da Saturnia alle Cascate del Gorello e ritorno, in occasione dell’evento Cheese Saturnia, replicato poi il 28 agosto.

Il percorso più lungo e suggestivo conduce da Montemerano a Saturnia, con bagno alle Cascate del Gorello, e richiede circa sei ore di cammino: le date sono domenica 7 giugno e domenica 27 settembre. Cinque ore sono invece necessarie per raggiungere la Necropoli etrusca di Poggio Buco (14 giugno e 6 settembre) e per immergersi nella valle del fiume Fiora sulle tracce dei briganti, tra gli eremi di Poggio Conte e Ripatonna Cicognina, con pranzo al sacco sul fiume e possibilità di bagno (21 giugno e 13 settembre). Chi cerca qualcosa di meno impegnativo può scegliere il trekking da Manciano al Lago Scuro, tra boschi e coltivi, di circa quattro ore (28 giugno e 14 agosto), o la camminata di tre ore alla Roccaccia di Montauto nella Riserva Naturale omonima (10 luglio e 21 agosto).

«Si tratta di un calendario che rafforza l’offerta turistica del nostro territorio puntando su esperienze autentiche e sostenibili – aggiunge l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. Ogni struttura ricettiva avrà la possibilità di inserire nei propri pacchetti anche queste opportunità che sono completamente gratuite e condotte da guide esperte».

«Il patrimonio culturale di Manciano, dai borghi storici alle testimonianze etrusche e romane, rappresenta un elemento centrale dell’identità del territorio e una leva importante per lo sviluppo turistico – sottolinea il consigliere comunale con delega alla Cultura Matteo Bartolini –. Queste iniziative permettono di avvicinare le persone a questo patrimonio in modo diretto, favorendo una conoscenza più consapevole e contribuendo a generare valore per tutta la comunità».

Completano l’offerta due passeggiate guidate di interesse storico-culturale. Il 18 luglio e il 20 settembre è in programma l’escursione da Poggio Murella al Castellum Aquarum, l’antica cisterna romana monumentale, raggiungibile in circa due ore di cammino. Il 7 agosto sarà invece la volta della visita guidata al centro storico di Montemerano, con ritrovo alla Porta del borgo medievale.

Tutte le escursioni sono gratuite ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la cooperativa Le Orme all’indirizzo [email protected], al numero 0564 416276 oppure al 346 6524411.