Alla scoperta di Monica Vitti con “Recitare è un gioco”: in città la conferenza dell’esperta

GROSSETO – All’Unitre Grosseto si parla di Monica Vitti, geniale figura di attrice del cinema italiano. “Recitare è un gioco” è il titolo di un libro (prefazione di Giulio Governi) interamente dedicato all’artista straordinaria interprete di film che ancora resistono nella memoria degli italiani.

“Recitare è un gioco” è il tema della conferenza in programma giovedì 4 aprile alle 18 nell’Aula Magna dell’Unitre Grosseto in via Garibaldi. La presidente dell’associazione, Giuseppina Scotti, ha scelto per l’occasione una relatrice d’eccezione, profonda conoscitrice del mondo dello spettacolo.

Studiosa ed esperta di cinema, plurilaureata, autrice di sei libri, la dottoressa Chiara Ricci torna a Grosseto, in Unitre, dove è stata applaudita conferenziera in diverse occasioni. L’ultima, lo scorso anno, su Anna Magnani.