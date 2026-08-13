MONTEMERANO – L’Accademia del Libro partecipa alla rassegna MontemerArt con il sesto appuntamento del ciclo “Giù l’artista dallo scaffale” dedicato a Henri Matisse.

L’incontro si terrà venerdì 14 agosto 2026 alle ore 18 alla Biblioteca comunale di Storia dell’arte di Montemerano.

Ersilia Agnolucci dialogherà con i volumi della biblioteca dedicati a questo artista poliedrico e sperimentatore instancabile, fondatore del Fauvismo. “Matisse ha portato la forma alla massima semplificazione, senza mai sfociare nell’astrattismo”, dice la storica dell’arte. Amante della luce del Mezzogiorno, ha lavorato fino al termine della sua vita transitando dalla pittura al disegno, alla scultura, ai cut out. Nella progettazione globale della Cappella di Vence ci lascia il suo testamento di uomo spirituale e di artista.