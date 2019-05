Alla scoperta di Magliano in Toscana: escursione tra le mura del centro storico

MAGLIANO – Appuntamento alla scoperta di Magliano in Toscana domenica 19 maggio con la visita guidata di primavera proposta da ConfGuide Confcommercio Grosseto.

“Magliano appare come un gioiello incastonato tra il verde della macchia mediterranea ed il mare: le mura rinascimentali lo incorniciano ed introducono al borgo medioevale ricco di storia – spiegano da ConfGuide Grosseto – narrata dalle chiese affrescate, dal quattrocentesco Palazzo del Potestà e dalla residenza dei nobili Monaldeschi. In mezzo al verde i resti del monastero benedettino di San Bruzio, testimonianza dell’architettura romanica dell’XI sec. e di un’epoca in cui i borghi maremmani fiorivano sotto il controllo dei conti Aldobrandeschi. E poi gli etruschi, i veri titolari del territorio: a loro dobbiamo la tradizione di coltivare olivi e viti, oggi orgoglio di produttori di Morellino di Scansano e del prezioso olio locale. Qua ancora vegeta uno dei monumenti verdi più antichi d’Europa, l’Olivo della Strega, intorno a cui tre millenni di vita sono ruotati uomini, fatti, leggende”.

La visita guidata è fissata alle 15 e durerà circa 2 ore. Il prezzo è di 7 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.

Guida: Fabiola Favilli.