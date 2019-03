Alla scoperta di Grosseto secondo lo scultore Tolomeo Faccendi: appuntamento in città

GROSSETO – Nell’ambito dei periodici incontri culturali che l’Archivio di Stato promuove nella sede di piazza Ettore Socci, giovedì 4 aprile alle 16,30 il giornalista e storico Rossano Marzocchi parlerà di Tolomeo Faccendi, prolifico scultore grossetano deceduto nel 1970 ed insignito del Grifone d’Oro dalla Proloco cittadina.

Marzocchi racconterà, come ormai fa da anni con i suoi scritti sui personaggi che hanno segnato la Maremma, la storia dell’artista e si soffermerà in particolare, senza presunzione da critico d’arte, sulle opere esposte in città, su alcuni particolari e sugli avvenimenti cittadini che hanno caratterizzato il periodo, percorrendo con i presenti un ideale e insolito “viaggio faccendiano” alla riscoperta delle tracce e della maestria dell’artista.

Il punto di partenza di questo racconto sarà infatti quello di un visitatore arrivato in treno a Grosseto e che, non appena uscito dalla stazione, viene accolto dalla scultura in bronzo del cavallo con il buttero, ovviamente opera di Faccendi e simbolo dell’identità e della storia maremmana.

Da lì il percorso si snoderà per la città alla ricerca delle tracce di Faccendi e, con esse, della storia del nostro territorio: si entrerà nelle chiese, nelle scuole, negli uffici pubblici si passeggerà sulle mura, e ovunque si scopriranno piccole o grandi opere di questo scultore. Per documentare questo viaggio, Marzocchi ha fatto un vero percorso di ricerca documentale e fotografica, che proporrà ai presenti in modo da “toccare con mano” le tante opere che spesso sfioriamo senza accorgercene.