GROSSETO – Una figura rivoluzionaria, una donna che ha sfidato le convenzioni della sua epoca per tracciare la strada dell’emancipazione femminile e della giustizia sociale. Sabato 21 marzo, alle ore 16:30, la sala consiliare del palazzo della Provincia di Grosseto aprirà le porte all’evento “Senza chiedere permesso”, omaggio vibrante alla vita e all’eredità di Anna Kuliscioff.

“L’iniziativa si discosta dalla classica conferenza storica per abbracciare la formula delle letture interpretative ed emozionali – spiegano gli organizzatori, l’associazione culturale Polis 2001 e l’associazione Sandro Pertini -. Attraverso una selezione curata di testi e testimonianze, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della ‘dottora dei poveri’: dalla sua infanzia di ragazza prodigio e al tempo stesso ribelle in Russia, all’impegno politico in Italia, dalla difesa dei diritti dei lavoratori alla lotta instancabile per il suffragio universale. L’evento mira a restituire la dimensione umana e politica di una donna elegante e contemporanea che ha saputo unire la professione medica alla passione civile, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la storia del nostro Paese”.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.