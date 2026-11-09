MASSA MARITTIMA – Nell’ambito della mostra “Una storia alle soglie dell’anno Mille”, visitabile fino al 17 gennaio 2027, martedì 10 novembre, alle ore 16.30, alla biblioteca comunale Gaetano Badii si terrà l’incontro dal titolo “Il corpo e la devozione: cosa racconta la sepoltura dell’eremita di Montieri?”

Insieme a Serena Viva dell’Università di Siena, l’antropologa fisica che ha studiato la sepoltura di Montieri, saranno approfonditi gli aspetti legati alla devozione, alla vita e alla sepoltura dell’eremita.

Nell’occasione sarà presentato ufficialmente anche il catalogo della mostra. Interverranno Giovanna Bianchi dell’Università di Siena, direttrice di scavo presso la Canonica di San Niccolò a Montieri, insieme ai rappresentanti degli enti coinvolti e della casa editrice ARA.

A seguire visita guidata alla mostra presso il Museo di San Pietro all’Orto.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria scrivendo ad [email protected]