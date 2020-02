Alla scoperta delle Colline Metallifere: al via l’ottava edizione della Magnalonga Terramare

MASSA MARITTIMA – Torna la Magnalonga Terramare, arrivata alla ottava edizione, il caratteristico trekking che abbina due aspetti fondamentali: l’esplorazione e l’assaggio di prodotti tipici e tradizionali. Quest’anno la Magnalonga ha per filo conduttore la scoperta degli “Antichi sentieri delle Colline metallifere”, vie di comunicazione poco conosciute e misteriose che hanno da sempre avuto un’importanza sociale ed economica in Maremma.

«Dopo l’emozionante esperienza di Discovery Farma che nello scorso ottobre ci ha visti realizzare il sentiero unico del Farma – afferma Maurizio Zaccherotti (presidente associazione Terramare e guida ambientale escursionistica) – abbiamo sentito il dovere di continuare a valorizzare questa bellissima area nord della Provincia di Grosseto. I sentieri che collegano le importanti località delle Colline Metallifere sono ancora oggi delle significative vie di comunicazione e in alcuni casi custodiscono le radici di una cultura e comunità. I sentieri che andremo a visitare non sono semplici tracce su carta ma rappresentano frammenti di storia di territori preziosi che continueranno a vivere se conosciuti e tutelati. Terramare da sempre è un laboratorio di idee e azioni concrete per valorizzare sport, ambiente e cultura, per questo abbiamo deciso di dedicare questa ottava edizione della Magnalonga alla riscoperta di sentieri che portano ad alcune perle delle Colline Metallifere come Massa Marittima e il romitorio di Pian dei Mucini, Scarlino e il Monte Alma, Montieri e la Canonica di San Niccolò, ed infine Piloni Torniella e l’antica via della Transumanza».

L’ottava edizione della Magnalonga Terramare partirà come prima tappa, il 1 marzo, dal comune di Massa Marittima con un trekking ad anello dalla frazione di Ghirlanda fino a Cava alla Rena e Romitorio, nel bellissimo bosco di Pian dei Mucini. Come da programma saranno effettuate alcune soste durante le quali l’associazione condividerà con i partecipanti i prodotti tradizionali di alcune aziende locali.

Ritrovo: domenica 1 marzo, ore 11:00, Ghirlanda (frazione di Massa Marittima, GR) parcheggio presso la vecchia stazione. Coordinate: 43°03’31.3″N 10°54’00.5″E – Lunghezza percorso circa 9 Km – Difficoltà media – Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking, almeno un litro d’acqua, maglia di ricambio, kway, bicchiere riutilizzabile per le degustazioni. – Pranzo al sacco – Possibilità di portare i cani (obbligatorio al guinzaglio) Quota di partecipazione: 10 euro, i giovani sotto i 12 anni non pagano

Prenotazione obbligatoria sul sito www.terramareitalia.it

Info per altre date: – seconda tappa – 19 aprile Scarlino e Monte Alma – terza tappa – 10 maggio Montieri – Poggi Alti e la Canonica di San Niccolò – quarta tappa – 7 giugno Torniella/Piloni e l’antica via della Transumanza