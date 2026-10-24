FOLLONICA – L’associazione culturale Aps, centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore, organizza la conferenza “Meditazione: l’Arte alchemica di trasformare il Piombo in Oro” condotta da Raga Liliana Lanzoni, insegnante di meditazione e yoga.

Dopo aver lavorato a lungo come interprete per alcune organizzazioni internazionali, tra le quali l’Unicef, ha vissuto per molti anni in India, sperimentando la vita dell’ashram (luogo di ritiro, meditazione e vita comunitaria) a stretto contatto con Maestri straordinari, studiando e praticando gli antichi insegnamenti dello yoga.

La sua esperienza rappresenta un significativo incontro tra la cultura occidentale e quella orientale, offrendo una prospettiva capace di aiutarci a osservare noi stessi e il mondo con maggiore serenità, consapevolezza e distacco, qualità particolarmente preziose nel contesto attuale.

I partecipanti alla conferenza saranno invitati a un evento esperienziale, alla scoperta del valore dell’ascolto e dell’attenzione, strumenti fondamentali per acquisire una maggiore coscienza di sé e imparare a collocare gli eventi esterni nella giusta prospettiva.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione Kore, da sempre orientata a promuovere una maggiore consapevolezza dell’individuo, affinché si realizzi armonia al proprio interno, nelle proprie relazioni e nelle relazioni tra sé e il Mondo nelle sue molteplici espressioni.

L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Follonica, si terrà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 16,30, presso la Sala Tirreno.

Ingresso libero e gratuito.