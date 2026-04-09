FOLLONICA – Tuffo nella tradizione mistica andina: l’appuntamento è per sabato 11 aprile alle 16:30 al museo Magma, nella sala dei Fanstasmi nell’area Ex Ilva in Follonica. Ingresso libero e gratuito.

L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Follonica, è organizzato dall’associazione culturale Aps Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore organizza ed è intitolato “Introduzione alla tradizione mistica andina”. L’incontro sarà condotta da Pier Luigi Bortoli, bolognese che da tempo vive a Gavorrano, maestro di scuola primaria e formatore per i docenti nella didattica innovativa della Matematica, liutaio e studioso di Musica classica ed etnica.

Dal 2017 Bortoli entra in contatto con la tradizione mistica andina e con Don Juan Nunez del Prado, figlio di Oscar Nunez del Prado, antropologo, che nel 1955 riscoprì in Perù il popolo Q’ero che ha mantenuto vive le usanze e il linguaggio dell’Impero Inka.

“La tradizione mistica andina – spiegano gli organizzatori – è una mistica della natura che riporta l’uomo a conoscere e riprendere il proprio posto all’interno del creato; inoltre, essendo una tradizione pragmatica, fornisce strumenti e conoscenze utili per uno sviluppo equilibrato della persona ed in armonia con l’Universo. Obiettivo dei nostri interventi è sempre quello di promuovere una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno, nelle proprie relazioni e nelle relazioni tra se ed il mondo nelle sue diverse forme”.