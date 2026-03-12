CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un pomeriggio alla scoperta della natura e dell’avifauna della riserva naturale della Diaccia Botrona. Domenica 15 marzo è in programma una passeggiata ornitologica aperta al pubblico, un’iniziativa pensata per conoscere più da vicino uno degli ecosistemi più preziosi della Maremma.

L’escursione avrà inizio alle 14.30 e durerà circa due o due ore e mezza, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare diverse specie di uccelli e di approfondire le caratteristiche ambientali di quest’area naturale.

Partenza dalla Casa Rossa

Il ritrovo è fissato presso la Casa Rossa Ximenes, nel territorio di Castiglione della Pescaia. Da qui prenderà il via la passeggiata guidata che accompagnerà i partecipanti lungo alcuni dei percorsi della riserva.

Durante l’escursione sarà possibile scoprire i delicati equilibri che caratterizzano questo ambiente naturale, noto per la ricca presenza di fauna e per il suo importante valore naturalistico.

Come partecipare

L’iniziativa è gratuita, mentre è previsto il biglietto di ingresso al museo della Casa Rossa.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email [email protected] oppure telefonare ai numeri 0564 416276 (dal lunedì al venerdì la mattina) e 346 6524411.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per vivere da vicino la natura della Maremma e scoprire la biodiversità della Diaccia Botrona attraverso una passeggiata guidata adatta a tutti.