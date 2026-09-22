CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Scoprire a passo lento la riserva della Diaccia Botrona diventa un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: profumi, colori, battiti d’ala improvvisi e panorami sconfinati in questa escursione adatta a tutti che vi porterà a scoprire la storia dell’area umida e della cosiddetta Isola Clodia, le origini del suo nome particolare e del monastero costruito sulla sua sommità.

Appuntamento ore 14.30 parcheggio Ponti di Badia, Strada Castiglionese km 14

Durata 2,5 ore

Difficoltà: semplice E

Consigliato abbigliamento adeguato alla stagione e calzature da trekking leggero

Le attività sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione. 0564 416276 – [email protected]. I posti sono limitati: si consiglia di prenotare per tempo.