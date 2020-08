Alla scoperta della Cripta di Giugnano: visita guidata gratuita. Come partecipare

ROCCASTRADA – Una visita guidata alla scoperta dei segreti di Giugnano con la storica dell’arte Giulia Marrucchi e l’archeologo medievista Roberto Farinelli; è questo l’appuntamento organizzato per giovedì 13 agosto alle 18 dall’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Roccastrada che ha sede presso la cantina Museo della Vite e del Vino.

L’evento fa parte del programma di animazione che ogni anno viene messo in campo dal Comitato Festeggiamenti Pro Loco in collaborazione con il Comune di Roccastrada, nell’ambito del servizio di gestione del punto informazioni turistiche che vede anche momenti di degustazione di prodotti tipici in collaborazione con le aziende locali e serate all’insegna della cultura.

Comune e il Museo del Vino attraverso un gruppo di lavoro (comitato) composta da me, Fabio Coralli (proprietà), Giulia Marrucchi, Roberto Farinelli, Cinzia Fedi e Paola Crespi per promuovere la cripa nella campagna “I luoghi del cuore”. inoltre abbiamo riattivato la pagina facebook e istagram “Salva Giugnano”

“La cripta dell’abbazia di San Salvatore a Giugnano – afferma Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura di Roccastrada – è un piccolo tesoro del territorio roccastradino per il quale stiamo lavorando costantemente per valorizzarlo e farlo conoscere alla comunità locale e ai turisti. Grazie al gruppo di lavoro composto da Comune, Pro Loco Roccastrada, proprietario dell’area dove sorge la cripta, nonché dai relatori, siamo riusciti ad organizzare questo evento con il fine di promuovere la cripta di Giugnano nella campagna “I luoghi del cuore”, offrendole una nuova e importante vetrina. Mi preme ringraziare la storica dell’arte Giulia Marrucchi e Roberto Farinelli dell’Università degli Studi di Siena per i loro preziosi contributi. Invito tutti a seguire le pagine Facebook e Instagram “SalvaGiugnano” sulle quali troverete tutti gli aggiornamenti e informazioni sulle prossime iniziative che verranno organizzate”.

Info e prenotazioni: per partecipare alla visita guidata gratuita, occorre la prenotazione obbligatoria che può essere fatta ai seguenti numeri: 347/1857911 oppure 334/8017656 oppure per e mail a: roccastrada.museodelvino@gmail.com

Di seguito il link per votare online “I luoghi del cuore”: https://www.fondoambiente.it/luoghi/cripta-dell-abbazia-giugnano?ldc