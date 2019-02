Alla scoperta della collezione Luzzetti: a Clarisse Arte il sesto appuntamento con “Corrispondenze”

GROSSETO – A “Corrispondenze” c’è il monumentale “Vaso da pompa” di Tacca: giovedì 7 febbraio il sesto appuntamento con il corso di Clarisse Arte dedicato ai capolavori della Collezione Luzzetti.

Il corso d’arte “Corrispondenze: i capolavori della Donazione Luzzetti e l’arte contemporanea in città” è arrivato al sesto incontro. L’appuntamento, promosso e curato dal direttore di Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura, Mauro Papa, è per giovedì 7 febbraio alle 18 nella sala conferenze di Clarisse Arte in via Vinzaglio 27 a Grosseto e sarà dedicato all’opera “Un vaso da pompa” dello scultore Pietro Tacca. Ne parlerà la storica dell’arte Marcella Parisi, assieme al direttore di Clarisse Arte Mauro Papa. L’incontro è gratuito ma è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà comunque possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni.

«Pietro Tacca – spiega Marcella Parisi – fu il più prestigioso scultore della corte granducale nella Firenze del XVII secolo. Allievo dell’artista manierista Giambologna, nel 1609 Tacca fu nominato statuario del granduca, succedendo allo scultore fiammingo scomparso l’anno precedente. Un anno prima Cosimo II, primogenito di Ferdinando I, aveva sposato Maria Maddalena d’Austria, sorella della regina di Spagna; nell’occasione, per due mesi, si approntarono superbi apparati nelle piazze fiorentine e sul fiume, con balli, conviti, spettacoli teatrali, giostre, tornei e combattimenti navali». E la storica dell’arte Marcella Parisi ipotizza che sia stato proprio lo scultore Pietro Tacca a curare gli apparati scenici in tutta la loro magnificenza.

«E tra questi – dice Marcella Parisi – può essere compreso anche il bellissimo e monumentale “Vaso da pompa” che il collezionista Gianfranco Luzzetti ha donato alla città di Grosseto». Opera che – assieme alle altre comprese nella donazione Luzzetti – potranno essere ammirate nei prossimi mesi nel nuovo spazio espositivo in allestimento tra Clarisse Arte e la Chiesa dei Bigi. Per informazioni sull’appuntamento di giovedì 7 febbraio è possibile chiamare il numero 0564 488067.