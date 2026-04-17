GROSSETO – Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi più significativi della città attraverso storia, arte e spiritualità. Il Centro Italiano Femminile di Grosseto, in collaborazione con l’Associazione Archeologica Maremmana, organizza una visita guidata alla chiesa di San Francesco.

L’iniziativa si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 16 e sarà condotta dall’architetta e storica dell’arte Vera Giommoni, autrice del volume “Il Santo Francesco e i Francescani a Grosseto”.

Durante l’incontro, i partecipanti potranno approfondire la storia della presenza francescana in città e conoscere più da vicino le caratteristiche artistiche e architettoniche della chiesa, uno dei punti di riferimento del patrimonio storico-religioso grossetano.

L’appuntamento è fissato direttamente davanti alla chiesa di San Francesco, per un pomeriggio dedicato alla valorizzazione della memoria e delle radici culturali del territorio.