Alla scoperta della biodiversità: “notte bianca” in Duna Feniglia

ORBETELLO – L’8 agosto prossimo, alla Riserva naturale statale “Duna Feniglia” a Orbetello, sarà accolto il pubblico per scoprire insieme la bellezza della biodiversità in veste notturna, in compagnia dei tanti animali che ne sono protagonisti.

Al crepuscolo e con l’inizio della notte, tra le 19 e le 24, vi aspettiamo per scoprire la bellezza e la ricchezza misteriosa della vita notturna degli ecosistemi, fatta soprattutto di suoni e odori. I partecipanti si sentiranno così realmente parte degli ecosistemi, si avvicineranno alla conoscenza della biodiversità e si innamoreranno della Natura, maturando così uno spontaneo rispetto ed una profonda coscienza dell’importanza della conservazione degli equilibri ecologici che reggono tutta la vita sul nostro pianeta, coscienza che è alla base di un’efficace prevenzione dei comportamenti negativi a danno degli ecosistemi.

Gli esperti ecologi ed interpreti ambientali dei Carabinieri per la biodiversità, attraverso attività di educazione ambientale, faranno conoscere ai visitatori la biodiversità notturna, attraverso esperienze sensoriali che coinvolgeranno tutti e cinque i sensi, ammirando i particolari adattamenti degli animali e delle piante alla vita notturna.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 19 presso la Sede del Nucleo Tutela Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri di Duna Feniglia (ingresso lato Porto Ercole);

seguirà una breve escursione nella Riserva;

dopo una pausa per la cena al sacco, riprenderanno le attività dedicate all’ascolto della fauna;

la serata terminerà alle ore 23:30.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti ma, a causa delle restrizioni imposte per contenere il contagio da Covid-19, al fine di organizzare i gruppi è gradita la prenotazione, inviando un messaggio di posta elettronica alla mail 043592.001@carabinieri.it – tel. 0564 834086.

“Siamo lieti di ospitarvi in questa occasione unica per vivere le Riserva naturali in notturna alla scoperta della biodiversità” ha dichiarato il comandante colonnello Giovanni Quilghini.

Maggiori informazioni https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/eventi/notte-bianca-della-biodiversità—estate-2020.