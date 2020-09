Alla scoperta del sommo poeta: all’Università la presentazione del libro di Nicola Bultrini su Dante

GROSSETO – Dopo poche settimane dall’Atelier delle Arti, che ha portato a Grosseto un cospicuo numero di appassionati e esperti di arte e poesia, l’associazione Arte Fran torna a proporre un evento. Venerdì 25 settembre alle ore 18 nell’aula magna del Polo Universitario in via Ginori 43, verrà presentato il libro “Con Dante in esilio – La poesia e l’arte nei luoghi di prigionia” di Nicola Bultrini. A dialogare con l’autore sarà Alessandro Vergni, presidente di Arte Fran.

Il libro, partendo dalle testimonianze di quanti, italiani e non, si sono affidati a Dante per non vivere come bruti l’esperienza della prigionia, getta una luce su una realtà storica che ha dell’incredibile: nei più terribili luoghi di sofferenza gli internati si sono ripetutamente e con vivissimo impegno rivolti all’arte, ma soprattutto alla poesia e in particolare alla Divina Commedia, autentica luce poetica che ha squarciato il buio di una prigionia asfissiante e che è stata letta con grande accanimento e conforto allo stesso tempo.

Bultrini ci offre un’opera che contestualizza storicamente e materialmente le circostanze di questa frequentazione con la straordinaria ricchezza della Commedia, capolavoro eterno, in grado di attualizzarsi qualunque sia l’inferno in cui venga letta.

“Esilio è una parola che ci fa pensare al passato, quando si condannava qualcuno a lasciare la patria. Anche oggi, però, ci sono tante forme di esilio. La poesia e l’arte, in questi casi, possono davvero rappresentare una strada per custodire la vita? – così Alessandro Vergni – Noi di Arte Fran pensiamo che l’arte possa e debba essere l’interlocutore privilegiato in ogni momento dell’esistenza umana. L’incontro con Nicola Bultrini sarà l’occasione per riflettere ancora una volta sull’importanza della poesia e della letteratura; inoltre, sarà il primo momento dedicato di Dante, l’inizio della strada che ci porterà nel 2021 a celebrare il 700° anniversario della morte del sommo poeta”.

Durante l’incontro l’associazione Arte Fran presenterà alcuni progetti che intende proporre alla cittadinanza per celebrare questa ricorrenza. Sono ancora disponibili alcuni posti, per prenotare telefonare al numero 329 7052055 o scrivere a artefranets@gmail.com.