Alla scoperta del Parco archeominerario di San Silvestro con le video-letture del museo

PIOMBINO – Prosegue la programmazione social proposta dai Parchi e Musei della Val di Cornia per l’iniziativa “Piccoli Musei Narranti”, maratona di letture promossa dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei, che prevede la realizzazione di video-letture di brani, opere letterarie, articoli di giornale e scritti dedicati o rappresentativi dell’identità del luogo.

Questa settimana la video-lettura, che viene proposta giovedì 24 dicembre, accompagna alla scoperta del Parco archeominerario di San Silvestro e della storia del suo passato minerario.

Debora Brocchini, responsabile del Parco, ci accompagna in un viaggio che ha al centro i carteggi e i reportage di Cristoffen Degler e Louis Simonin, a cui viene data voce dall’attore Daniele Gargano.

Debora Brocchini introduce i brani attraverso la lettura di alcune pagine di “Le miniere di Rocca San Silvestro nella prima età moderna” di Roberto Farinelli, edito da Nuova Immagine e “Nel mondo sotterraneo. Viaggio in Maremma e all’Elba” di Louis Simonin edito da La Bancarella Editrice.

Le video letture dei Parchi e Musei della Val di Cornia vengono pubblicate ogni giovedì sulla pagina facebook parchivaldicornia e sul canale youtube.

Il percorso scelto dalla società Parchi Val di Cornia è di rappresentare questa complessa realtà attraverso una selezione di articoli e pagine di libri con cui scrittori noti hanno raccontato i parchi e i musei. Le loro parole fanno da fil rouge per unire le varie realtà creando una storia che vada a svelare il fascino del passato e le storie che raccontano gli antichi reperti esposti in questi luoghi.

Al progetto nazionale hanno aderito circa 150 musei di 15 differenti regioni. Le attività vengono condivise e promosse dall’APM che, al termine, raccoglierà i lavori sul proprio canale Youtube, dando vita ad una biblioteca digitale dei Piccoli Musei di opere audio e video, sempre fruibili, anche dopo la conclusione dell’iniziativa: una stupenda risorsa per tutti e, in particolare, per le attività educative.

L’appuntamento previsto per giovedì 31 dicembre sarà di nuovo con il Parco archeominerario di San Silvestro con la lettura del brano “C’era sempre la miniera” tratto dalla guida del Parco scritta da Andrea Semplici.

E’ proprio il caso di ribadirlo: parchi e musei #chiusinonfermi