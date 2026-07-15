GAVORRANO – L’appuntamento è per venerdì 17 luglio alle ore 21:30 alla Miniera Ravi Marchi di Ravi. Sarà ospite del Festival “Le Notti della Natura” Andrea Sforzi, naturalista e direttore del Museo di storia naturale della Maremma.

L’incontro, particolarmente suggestivo, avrà come argomento il gatto selvatico europeo.

Il Festival “Le Notti della Natura”

Il Festival, promosso dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere con la partecipazione dei comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano e Monterotondo Marittimo, prevede cinque serate dedicate alla divulgazione scientifica ad ingresso libero e gratuito e quattro escursioni naturalistiche gratuite e con prenotazione obbligatoria, per scoprire il territorio sotto le stelle.

Un percorso tra scienza, natura e conoscenza che da luglio ad agosto porta nel territorio alcuni tra i più autorevoli divulgatori scientifici italiani per raccontare biodiversità, cambiamenti climatici, fauna selvatica ed esplorazione naturalistica.

Le prossime date saranno:

Venerdì 31 luglio alla Rocca degli Alberti a Monterotondo Marittimo con la climatologa Elisa Palazzi.

Venerdì 21 agosto alla Rocca Pisana di Scarlino con Marco A.L. Zuffi, naturalista erpetologo

Tutte le serate iniziano alle ore 21,30, sono a ingresso gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione.

Le escursioni naturalistiche

Accanto agli incontri divulgativi, il Festival propone anche quattro escursioni naturalistiche in notturna, in programma dalle ore 19 alle ore 23, per conoscere da vicino gli ambienti più rappresentativi del Parco nazionale delle Colline Metallifere.

Accompagnati dal naturalista e divulgatore Giacomo Radi, i partecipanti esploreranno habitat differenti, osservando flora, fauna e peculiarità geologiche di un territorio ricco di biodiversità.

Il prossimo appuntamento sarà il 21 luglio sul Montecalvo, nel comune di Gavorrano, con “La prateria calcarea sotto le stelle”. Seguirà quello del 4 agosto alle Biancane di Monterotondo Marittimo con “Dove la terra respira”, escursione dedicata all’affascinante paesaggio geotermico dell’area nell’insolita veste notturna.

Chiuderà l’escursione del 25 agosto nel Parco di Montioni, a Follonica, con “La vita segreta della foresta mediterranea”.

Le escursioni sono a numero chiuso, con un massimo di 35 partecipanti, e richiedono la prenotazione obbligatoria. Non sono ammessi cani e altri animali domestici. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Gavorrano al numero 0566 843402 o all’indirizzo email [email protected]