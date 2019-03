Alla scoperta del culto della Sacra Sindone e dei cavalieri templari: se ne parla con gli esperti

CAMPAGNATICO – Venerdi 29 marzo a Pieve di san Giovanni Battista una giornata di eventi dedicati al culto della Sacra Sindone e alla correlazione dell’oggetto sacro con i Cavalieri Templari di Ieri e di Oggi.

Si parte alle 13 con l’esposizione di una fedele copia della Sacra

Sindone, alle 15,30 appuntamento in Chiesa per la Santa Messa, alle 17,00 è prevista la via crucis e alle 18 avrà inizio un convegno.

Al convegno storico culturale interverranno Giorgio Ferretti, presidente associazione templari cattolici d’italia, e Camilla Camplani, studiosa di cristianistica ed archeologia biblica.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.Gli eventi sono promossi dall’ Associazione Templari Cattolici d’Italia con il patrocinio del Comune di Campagnatico e in collaborazione con la Confraternita della Misericordia di Campagnatico.

Per informazioni: giorgioprimo1@gmail.com www.templarioggi.it