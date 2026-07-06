ROSELLE – Questo venerdì 10 luglio alle ore 21:30 si tiene un evento speciale. Avrà come relatore d’eccezione Alessandro Marchini, direttore dell’osservatorio astronomico dell’Università di Siena, membro della Siena Academy of Science, nota come Accademia dei Fisiocritici, una delle più antiche istituzioni scientifiche italiane, ha pubblicato oltre 200 articoli su riviste scientifiche internazionali, scopritore di diversi esopianeti.

Presenta la serata, Nazario Montuori direttore dell’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle.

Programma della serata :

Quali saranno gli oggetti astronomici osservabili nei prossimi mesi, anche a occhio nudo, e come possiamo individuarli in cielo?

Quali luoghi sono migliori per l’osservazione delle stelle?

Queste sono le domande alle quali la serata intende dare risposta, con un invito all’osservazione delle meraviglie del cielo stellato, patrimonio dell’umanità, accompagnato da alcune idee per proteggerlo dall’inquinamento luminoso e per combattere lo spreco energetico. A causa dell’inosservanza delle norme in tutela delle stazioni astronomiche e delle aree naturali l’Inquinamento luminoso sta devastando la volta celeste e bloccando le attività di ricerca e divulgazione degli Osservatori astronomici.

Meteo permettendo, la serata proseguirà con l’osservazione della volta celeste dai telescopi posti in giardino e con la visita guidata alla cupola.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/