Alla scoperta dei percorsi etruschi in Maremma

GROSSETO – Le emozioni in natura proposte da Percorsi etruschi saranno protagoniste venerdì 17 maggio alle 18.30 alla libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi.

“Un’associazione fuori dagli schemi che non fa escursionismo, ma esperienze di ambiente naturale, che non fa attività sportiva ma di benessere – raccontano da QB -. Venerdì si parlerà proprio di questo, di questa modalità di esplorare i territori che Percorsi etruschi ha messo in pratica e che racconterà attraverso le iniziative dei prossimi mesi”.