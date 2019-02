Alla scoperta dei colori attraverso le fotografie: al casello idraulico c’è “Iride”

FOLLONICA – A distanza di un anno si rinnova il sodalizio tra il circolo Abc foto..passione per le foto e #officina_fotografica_scarlino per un nuova mostra al casello idraulico di Follonica. “Iride” è il titolo della mostra, inaugurata il 23 febbraio, ma ogni gruppo ha una propria interpretazione fotografica.

«I colori fondamentali – spiegano gli organizzatori – per la sintesi additiva sono i tre a cui sono sensibili i coni dell’occhio umano, e cioè il rosso, il verde, il blu (in inglese Red-Green-BlueRGB). I colori misti sono visti come somma delle loro componenti RGB. Il nostro allestimento è sviluppato esprimendo, attraverso le nostre foto, le sfumature ottenute alla mescolanza del rosso, verde e blu ottenendo il giallo, arancio e magenta».

«La sfida è stata quella di mettere il colore in risalto da far passare quasi in secondo piano il soggetto che lo diffondeva – dicono ancora i promotori – ognuno ha espresso con le proprie fotografie il mondo che lo circonda affascinato dai colori che lo compongono, e se il rosso potrebbe essere il colore dominante e forte , poi è lo stesso bianco che cattura l attenzione così come i colori primari e complementari combinati possono fari risaltare importante un banale dettaglio, il colore diventa il vero protagonista della mostra fotografica».

Apertura fino al 3 marzo compreso, ingresso libero