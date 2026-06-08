GROSSETO – Ultimo appuntamento della stagione per “Pagine su pagine” a cura di Lucia Matergi. Domani, martedì 9 giugno alle 18, il bar libreria Qb di piazza Pacciardi a Grosseto ospiterà l’incontro conclusivo del ciclo “Un altro est”.

La serata sarà dedicata alla riscoperta e alla lettura di brani scelti di Jurij Družnikov, scrittore, saggista e storico della letteratura, unanimemente considerato uno dei più importanti, graffianti e originali autori russi del Novecento.

L’incontro si propone di esplorare la complessa e affascinante produzione di un autore che ha saputo raccontare, con una straordinaria miscela di realismo e amara ironia, i paradossi della vita quotidiana e intellettuale all’ombra del regime sovietico.