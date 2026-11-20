FOLLONICA – Una passeggiata alla scoperta degli alberi monumentali di Follonica, per conoscerne la storia, il valore naturalistico e l’importanza per il paesaggio urbano. È questo lo spirito della Festa dell’Albero, organizzata da Soroptimist International – Club di Follonica e delle Colline Metallifere, in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 10.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, consiste in un trekking urbano ed extraurbano aperto a tutta la cittadinanza, dedicato alla visita dei sei alberi monumentali presenti sul territorio comunale, con il supporto e l’accompagnamento del Reparto Carabinieri Forestali.

I sei esemplari sono stati riconosciuti e inseriti nell’elenco degli Alberi Monumentali della Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale del 10 settembre 2024, a seguito dell’indagine promossa dall’Amministrazione comunale nel 2021.

“La tutela e la valorizzazione del patrimonio verde rappresentano un impegno importante per la nostra Amministrazione – dichiara il Sindaco Matteo Buoncristiani, e aggiunge – gli alberi monumentali sono un patrimonio collettivo, testimoni della storia del nostro territorio e una risorsa ambientale da salvaguardare. Iniziative come questa consentono di avvicinare i cittadini alla conoscenza del patrimonio naturale della città e di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della sua conservazione. Ringraziamo il Soroptimist per aver promosso questa iniziativa e i Carabinieri Forestali per il prezioso contributo. La partecipazione della comunità è fondamentale per costruire una cultura condivisa del rispetto e della cura dell’ambiente”.

“La Festa dell’Albero rappresenta un’importante occasione per promuovere una cultura ambientale sempre più consapevole e partecipata – dichiara il vicesindaco Danilo Baietti, con delega all’Ambiente e continua – gli alberi monumentali sono elementi di straordinario valore naturalistico, custodi della biodiversità e parte integrante dell’identità del nostro territorio. Conoscerli significa comprenderne l’importanza e sviluppare una maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente. È particolarmente significativo che questa iniziativa sia aperta a tutta la cittadinanza, perché la salvaguardia del patrimonio naturale è una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini. La segnalazione di nuovi esemplari meritevoli di attenzione, che ci ha sollecitato il Soroptimist, rappresenta inoltre un’opportunità per approfondire la conoscenza del nostro patrimonio arboreo e rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione ambientale”.