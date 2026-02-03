GROSSETO – Sarà un sabato di festa e di solidarietà quello in programma il 7 febbraio alla sala Eden di Grosseto.

Balli, maschere e tanto divertimento saranno alla base della serata in favore di Insieme In Rosa onlus in compagnia del duo musicale “That’s Music” composto da Francesca Ciardiello e da Nicola Carobene.

«La serata è dedicata a chi ama ballare, cantare e scatenarsi fino a tarda sera – assicura Donatella Guidi, presidente dell’associazione Insieme in Rosa – e alle 23 abbiamo anche pensato a un momento per rifocillarsi, ricaricare le batterie e tornare in pista con ancora più entusiasmo. Durante la serata sono previsti ricchi premi per le maschere più belle perché fantasia e allegria meritano di essere premiate. Inoltre partecipando all’evento farete molto più che divertirvi: ci aiuterete a sostenere il Reparto di Radioterapia dell’ospedale di Grosseto, e contribuirete a cure oncologiche sempre più precise ed efficaci. Un gesto semplice che può fare una grande differenza».

Per info e prenotazioni basta chiamare o scrivere via WhatsApp al 334 141 5167. Bastano maschera, e voglia di stare insieme, parola di “fatina”.