GROSSETO – Due serate rivolte a pubblici diversi, ma unite dalla stessa idea: vivere il divertimento senza bisogno di spostarsi, valorizzando i locali e le realtà che animano Grosseto.

È questo l’obiettivo della campagna lanciata da Ettore Raso “Divertimento a Km Zero”, promossa con il patrocinio del Comune di Grosseto, che nelle prossime settimane vedrà protagonisti all’Eden due appuntamenti già in calendario e numerose prenotazioni raccolte.

Si parte sabato 3 ottobre con “Que Vibra”, una serata pensata per un pubblico giovane, con la musica reggaeton al centro della proposta. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Back to the Party e un gruppo di giovani che punta a consolidare la propria presenza nella vita cittadina, proponendo una serata interamente dedicata alla musica e all’intrattenimento.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 15 ottobre, con “Il giovedì dell’Eden”, una serata dedicata agli amanti della musica e del ballo da sala. Il programma prevede cena e ballo, con la musica della Agrodolce Band. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

“La campagna “Divertimento a Km Zero” nasce dalla volontà di sostenere un modo di vivere la città che sia allo stesso tempo sano, partecipato e capace di coinvolgere pubblici diversi – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche Giovanili Angela Amante –. Grosseto ha realtà, locali e associazioni che possono offrire occasioni di socialità e divertimento direttamente sul territorio. L’obiettivo è valorizzarle e creare nuove opportunità di aggregazione, per questo ringraziamo il promotore Ettore Raso”.

I due appuntamenti rappresentano anche un’anticipazione di un altro importante evento previsto nel mese di ottobre: il grande opening della stagione Back to the Party, per il quale gli organizzatori prevedono una partecipazione di almeno 250 persone a cena e un’ulteriore serata con un altro gruppo Eclipse giovani di Grosseto che il Back to the Party vuole lanciare sempre all’Eden. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.