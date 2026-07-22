SCARLINO – Quale miglior modo per festeggiare il compleanno di un artista, che ha segnato la storia della musica italiana, se non sul palco? “Ottanta. Buon compleanno Ivan” è il tributo che Filippo Graziani dedica a suo padre e che lo porterà venerdì 24 luglio, alle 21.30, sul palco della Rocca pisana di Scarlino, per la rassegna “Castello d’autore”.

Una festa di compleanno itinerante, che arriva a Scarlino dopo le prime date di un tour, che è andato quasi interamente sold out, per celebrare l’ottantesimo compleanno di Ivan Graziani. Filippo Graziani propone un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più conosciuti del padre, ma anche quelli meno noti, scelti con cura per offrire uno sguardo personale, intimo e autentico sul ricco universo creativo del padre cantautore.

Con un’esperienza di oltre dieci anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo si è affermato come performer carismatico e creativo, non limitandosi a interpretare i brani, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che impreziosiscono l’originale e costituiscono un ponte tra generazioni.

Filippo Graziani. Secondo figlio di Ivan, Filippo inizia la sua attività musicale appena maggiorenne, insieme al fratello Tommy, girando per club e locali di tutta Italia, fino ad aprire concerti di affermati artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè.

Nel 2008 forma un gruppo rock, lo Stoner-rock Carnera, che debutta con l’EP First Round e con cui apre il concerto italiano di Zakk Wylde. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, dove continua la sua attività musicale.

Influenzato dalla scena della musica folk e del rock elettronico statunitense, torna in Italia e avvia il progetto “Viaggi e intemperie”, che omaggia il padre Ivan Graziani. Sempre in omaggio a suo padre e sotto la cura di Pepi Morgia, porta avanti un tour dal novembre 2009, che confluisce nell’album dal vivo “Filippo canta Ivan Graziani”, dedicato esclusivamente alle più celebri canzoni del padre.

Il disco nel 2011 risulta tra i finalisti della Targa Tenco nella sezione “Miglior interprete”. Nello stesso periodo è direttore artistico dell’album “Tributo a Ivan Graziani” (2012), in cui è anche interprete del brano “E sei così bella”.

Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Le cose belle”. L’omonimo album ottiene anche il premio della Targa Tenco 2014 nella sezione “Migliore opera prima”. Nel 2017 esce il suo secondo album “Sala giochi”.

“Castello d’autore”. La rassegna promossa dal Comune di Scarlino e realizzata da Ad Arte Spettacoli prosegue domenica 2 agosto con un altro concerto che dà spazio al cantautorato italiano: Gianmarco Caroccia dedica un tributo a Lucio Battisti e Mogol con “Emozioni acoustic quintet”.

Informazioni

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. I biglietti per le due date di “Castello d’autore” possono essere acquistati al costo di 25 euro (posto unico numerato più diritti di prevendita) sul circuito TicketOne o sul sito https://www.adarte.18tickets.it/. Per maggiori informazioni: [email protected]