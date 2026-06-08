GROSSETO – Grosseto diventa la capitale delle stelle cadenti: ospiterà infatti il convegno dell’Istituto nazionale di astrofisica Inaf che celebrerà i dieci anni della ricerca Prisma “Prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera”.

Il progetto Prisma nasce nel 2016 all’Osservatorio Astrofisico di Torino – Inafcome estensione del francese Fripon “Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network”. Negli anni si è esteso in tutta Italia giungendo all’Osservatorio astronomico comunale di Roselle dove ha sviluppato ulteriori applicazioni. Prisma studia le meteore, comunemente note come “stelle cadenti”, tracciandone la traiettoria di caduta e permettendone il recupero. La roccia superstite, il “meteorite”, viene raccolta e analizzata per scoprire le origini del Sistema solare e della vita.

“Poteva l’Osservatorio della città di Grosseto devota a San Lorenzo non partecipare a questa ricerca? – dice il dottor Nazario Montuori, direttore dell’Osservatorio di Roselle -. L’Osservatorio di Roselle possiede il primo prototipo del sensore Prisma costruito interamente in Italia e che si sta diffondendo nel resto della penisola. È stata una scommessa alla quale nessuno credeva e invece ce l’abbiamo fatta”.

Questo fine settimana, venerdì 12 giugno alle ore 21:30 presso l’Osservatorio si terrà l’illustrazione del progetto, la sua storia ed evoluzioni. Avremo la possibilità di osservare dal vivo un meteorite proveniente da un altro mondo e a seguire le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e la visita in cupola. Presenta Nazario Montuori responsabile della stazione di ricerca Itto09 Prisma-Inaf di Roselle. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/

Il 13-14-15 giugno presso il Museo di Storia Naturale della Maremma vi sarà il convegno tenuto dagli astrofisici dell’Inaf che terminerà con la visita all’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle.