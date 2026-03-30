GROSSETO – La distilleria Nannoni apre le sue porte a un viaggio tra storia, mistero e narrazione. Giovedì 2 aprile, negli spazi della storica realtà maremmana, è in programma un evento speciale con lo scrittore e docente universitario di storia, Stefano Conti, autore del romanzo “Seguimi se vuoi”, che guiderà il pubblico in un racconto suggestivo intitolato “Alla ricerca del Sacro Graal. Dai templari ai nostri giorni, tra storia e mistero”.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è pensata come un vero e proprio incontro-spettacolo: parole, immagini e video accompagneranno il pubblico in un percorso narrativo che attraversa secoli di storia e simboli. Al centro del racconto il mito del Graal, uno dei temi più affascinanti della tradizione occidentale, indagato tra suggestioni storiche, leggende templari e interpretazioni contemporanee.

La serata prenderà il via alle 18.00 con la visita guidata alla distilleria, occasione per conoscere da vicino i processi produttivi e la filosofia artigianale che caratterizza la produzione di Nannoni. Alle 18.30 seguirà una degustazione-aperitivo, mentre alle 19.00 inizierà lo spettacolo.

Accanto all’autore, a dare voce e corpo alla narrazione, ci sarà l’interpretazione teatrale di Anna Maria Pantaloni, accompagnata dalla voce narrante di Priscilla Occhipinti, che arricchirà il racconto con momenti scenici pensati per trasformare la presentazione del libro in un’esperienza immersiva.

Un appuntamento che intreccia cultura, letteratura e territorio, offrendo al pubblico l’occasione di esplorare uno dei miti più longevi della storia europea all’interno di un luogo simbolo dell’eccellenza artigianale maremmana.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp al 331 7331114 o visitare il sito www.nannonigrappe.it.