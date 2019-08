Alla rassegna scarlinese “Castello d’autore” arrivano i canti ebraici dei Radicanto e Raiz

SCARLINO – Si concluderà domani sera, 27 agosto, alle 21.30, con il concerto, inizialmente previsto per domenica 28 luglio ma posticipato per motivi meteorologici sfavorevoli, di Radicanto + Enrico Fink + Raiz contenuto nella rassegna estiva Castello d’autore 2019.

I musicisti: Enrico Fink (voce, flauto), Giuseppe De Trizio (chitarre), Adolfo La Volpe (oud, basso, chitarre), Francesco De Palma (percussioni), si esibiranno assieme all’ospite Raiz (voce) alla Rocca Pisana di Scarlino.

Enrico Fink, da anni una delle voci principali del mondo ebraico italiano, si unisce alla band pugliese Radicanto, interprete originale e amatissima della tradizione mediterranea, italiana e anche ebraica grazie alla lunga collaborazione con Raiz, per proporre in una veste trascinante e coinvolgente, i canti italiani per le feste ebraiche, canti che raccontano una lunga storia di interazione e scambio con le tradizioni popolari e colte italiane ma che contengono una identità e un carattere tutto loro. Sono i canti de Scola, dove Scola è la sinagoga ma soprattutto, luogo della comunità e centro della vita ebraica.

La serata è a ingresso libero.

Per informazioni: Pro Loco Follonica, via Roma 49. Telefono: 0566/52012

Organizzazione a cura di Ad Arte Spettacoli.