“Alla mia piccola Sama”, in anteprima provinciale il documentario candidato agli Oscar

sabato 22 febbraio alle 21.30 avremo il privilegio di poter proporre in anteprima provinciale "Alla mia piccola Sama", nomination ai Premi Oscar 2020 e vincitore di innumerevoli premi nei più importanti festival internazionali.

Il film è un viaggio intimo nell’esperienza femminile della guerra, una lettera d’amore di una giovane madre a sua figlia. Racconta la storia di Waad al-Kateab attraverso gli anni della rivolta di Aleppo, in Siria, quando si innamora, si sposa e dà alla luce Sama, il tutto mentre intorno esplode il conflitto. La sua camera raccoglie storie incredibili di perdita, risate e sopravvivenza. «Mia figlia è cresciuta durante l’assedio di Aleppo, dovevo fare questo film per lei» sono le parole della regista Waad Al-Kateab.

Waad è una studentessa universitaria quando, nel 2011, sull’onda delle primavere arabe, la gioventù di Aleppo insorge contro la dittatura di Bashar al-Assas e ne domanda a gran voce la fine. La repressione del regime però è spietata e dà luogo alla più sanguinosa guerra civile del nostro presente. Molti fuggono, ma Waad resta, a fianco dell’amico Hamza, che diventa in quegli anni suo marito e anche l’ultimo medico rimasto, nella zona ribelle, per curare centinaia di feriti al giorno, nei mesi atroci dell’assedio della città, nel 2016.

