GROSSETO – Giovedì 11 giugno la Mediateca digitale della Maremma, in chiasso delle Monache 9/11, ospita le proiezioni finali dei corsi di regia, sceneggiatura e recitazione della Scuola di Cinema di Grosseto. Gli appuntamenti sono alle 18 e alle 18.45.

I lavori in programma

Verranno proiettati i cortometraggi dei corsi di Regia e Sceneggiatura 2025-2026 – “Ho qualcosa da dirvi”, “Io ci sono” e “Visita guidata” – e i monologhi cinematografici del Laboratorio di Recitazione, realizzati anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Un percorso di sette mesi

I lavori sono il risultato di un percorso formativo durato oltre sette mesi, curato dal regista e sceneggiatore Francesco Falaschi, dallo sceneggiatore Alessio Brizzi e dagli attori Arianna Ninchi e Daniele Parisi.

Una realtà radicata nel territorio

La Scuola di Cinema di Grosseto è attiva da oltre vent’anni ed è punto di riferimento per la formazione di registi, sceneggiatori e attori. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli appassionati di cinema.