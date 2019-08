Alla Marina di Scarlino è “Pink night”: degustazioni, musica e arte tutta in rosa

MARINA DI SCARLINO – Giovedì 22 agosto, dalle 20 in poi, nella Marina di Scarlino andrà in scena una kermesse enogastronomica, musicale e culturale tutta rigorosamente in “Rosa”: “Degustazione di vini Rosè e pietanze a tema in tutti i ristoranti della Marina di Scarlino” .

Di fatto dunque una celebrazione del mondo del vino e delle bollicine rosè, proposto in degustazione con menù a tema in tutti i locali presenti nel porto e anche i cocktail saranno ispirati proprio al colore pink. E poi ancora musica live con voci al femminile, mostre d’arte e performance con varie artiste, allestimenti e vetrine tinteggiate di rosa in tutti i negozi di abbigliamento del porto.

Special guest della serata dedicata al colore che rappresenta l’universo femminile sarà invece il famoso attore comico Massimo Boldi, ospite di un talk show nella “Piazzetta” intervistato dal giornalista di Massimo Canino.

Le voci al femminile della serata saranno quelle di Iole Canelli e Luana Girgenti, che si esibiranno con le loro rispettive band in varie postazioni all’interno della Marina di Scarlino

Saranno quattro le artiste d’eccezione che si esprimeranno dal vivo: Sara Scardigli, curatrice della Kuma Gallery e Nous Art Gallery, accompagnata da Chiara Burgio con una performance di immagini in azione ed elementi di danza Butoh;

Alice Leonini con l’inaugurazione della mostra di pittura “Asfalti” presso l’Info point; Roberta Cipriani con il suo progetto “Rêve de Feu”, la simbologia sacra è proprio quella utilizzata da Leonardo Da Vinci, rivisitata nelle sue incredibili creazioni dedicate al fuoco. Installazione ed incontro con la creatrice che svelerà i segreti della sua ricerca. Ed in ultimo Gloria Campriani, artista eclettica specializzata nelle opere e installazioni realizzate in tessuto, tra queste la sua celebre “Kundalini” sulla quale si esibirà con contributi all’opera dal vivo.

I ristoranti ed i locali che parteciperanno all’evento”pink” sono: La Marina Club 0566 866396; Carpineto Wine Bar, 393 909 437 Il Beccofino 334 260 3083 ; L’Imposto 380 437 4148; Zen Bar 366 412 9947; Zero Distanze 334 233 9219

GENERAL INFO: +39 380 41 888 22