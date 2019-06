Alla Marina di Scarlino concerto degli allievi della scuola di musica di Follonica

MARINA DI SCARLINO – Sabato 15 Giugno alle ore 17,30 , nel cuore della Marina di Scarlino , ad esibirsi saranno gli allievi della scuola di Musica “B. Bonarelli” di Follonica. Ad accompagnare una ventina di giovani promesse , i loro insegnanti: Andrea Vanni – pianoforte moderno ,Valentina Toni – canto moderno, Raffaele Boni – chitarra, Andrea Lagi – tromba e Rino Bruciaferri – batteria.

Inoltre saranno presenti le African Mood Percussions, gruppo attivo da oltre dodici anni all’interno della scuola , che coinvolge adulti e ragazzi, che amano suonare il djembè . Vario il programma musicale dell’evento , organizzato dalla Marina di Scarlino in collaborazione con l’associazione “ gli amici del porto di Portiglioni”.

I ragazzi proporranno brani di musica moderna, jazz e pop e inoltre si esibiranno in vari gruppi, in quanto uno degli obiettivi primari della scuola, è proprio quello di far fare ai giovani musica d’insieme perché quest’arte diventi anche un momento di aggregazione sociale. Nella scuola insegnano 15 docenti, con circa 250 allievi dai 6 agli 80 anni i quali, frequentano corsi di musica per tutti gli strumenti, ad indirizzo classico, moderno e jazz, oltre a corsi di canto lirico e moderno, tecnica dell’improvvisazione strumentale e vocale, musicoterapia, propedeutica per i bambini. Da 3 anni la scuola di musica“B. Bonarelli “ di Follonica ha stipulato una convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena, il vecchio conservatorio, per permettere agli studenti che frequentano i corsi di poter accedere agli esami del“Corso Pre-Accademico”, in preparazione del percorso universitario che potrà essere iniziato solo dopo il conseguimento della maturità. Dunque, alla Marina di Scarlino si preannuncia un pomeriggio di grande musica da ascolto, ad ingresso libero. Siete tutti invitati.