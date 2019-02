Alla libreria “QB” Viaggi di carta, con il ciclista Gianbattista Baronchelli

GROSSETO – Un altro viaggio aspetta i lettori e visitatori di QB – Viaggi di carta. Domani, sabato 2 febbraio alle 18, nella libreria di Piazza Pacciardi 1 (ex piazza della Palma) a Grosseto sarà ospite il grande ciclista Gianbattista Baronchelli, protagonista di tante imprese ciclistiche e del libro “Gibì Baronchelli. Dodici secondi” di cui parlerà insieme all’autore Gian-Carlo Iannella.

“Dodici secondi, sono quelli che separarono Baronchelli da Eddy Merckx nel Giro d’Italia 1974 dopo 4001 km e oltre 113 ore di corsa. Quei dodici muti secondi che lo hanno accompagnato durante e dopo gli anni del ciclismo. Gibì Baronchelli: vittorie conquistate e sfiorate, fughe felici e sfortunate, compagni amici e nemici. La sua vita, le sue storie, le sue parole.” Queste sono le parole di Marco Pastonesi sul campione di ciclismo Gianbattista Baronchelli detto Gibì, nella prefazione del libro.

Un libro su Gibì Baronchelli non l’aveva scritto ancora nessuno. A colmare questo vuoto non è un giornalista sportivo, ma un tifoso, Gian-Carlo Iannella, che in due anni ha raccolto articoli, interviste, ha spulciato archivi on line di testate sportive e non, ha incontrato più volte il suo idolo, del quale oggi si onora di essere amico, ha parlato con tutti i corridori dell’epoca e ha costruito un racconto a quattro mani dove Baronchelli si apre e si racconta come mai prima d’ora. Gian-Carlo Iannella ha voluto scrivere questa piccola storia di un grande amore sportivo per un campione che avrebbe potuto, e forse “dovuto”, per gli straordinari mezzi fisici di cui era in possesso, essere un grandissimo del ciclismo ma la cui carriera fu messa in ombra dal dualismo agonistico Moser-Saronni.