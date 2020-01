Alla libreria QB la presentazione del libro “Le lacrime di Hitler”

GROSSETO – Alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, venerdì 17 gennaio alle 18.30, si parla de “Le lacrime di Hitler”, il nono libro della scrittrice grossetana Roberta Lepri.

Un romanzo storico ma anche un libro di avventure che unisce la passione per la storia dell’arte, quella puntuale per la storia e quella per l’avventura e il mistero. Una spy story legata al quadro da cui parte il racconto: la Madonna del Solletico, attribuita al Masaccio.

Una storia che percorre i secoli, dal Medioevo alla Seconda guerra mondiale, attraverso le vite di famosi protagonisti come Churchill, Hitler, Hess, ma anche vite minime attraverso la saga di una famiglia di ebrei fiorentini che l’autrice immagina abbia in custodia il dipinto del Masaccio.

È un libro di avventure ed è un libro sulla compassione, che comunque esiste e resiste: la storia di un piccolo dipinto che voleva salvare il mondo.

Roberta Lepri è nata a Città di Castello. Si è laureata in Lettere moderne all’Università di Siena con una tesi su Michelangelo. Vincitrice di numerosi premi letterari, ha pubblicato i romanzi “Sulla terra, a caso” (ExCogita, 2003), “L’Ordine inverso di Ilaria” (Guida, 2005, vincitore della X edizione del Premio Cimitile), “L’Amore riflesso” (Guida, 2006). Con Avagliano editore ha pubblicato “La ballata della Mama Nera” (2010), “Il volto oscuro della perfezione” (2011) e “Io ero l’Africa” (2013). Per Le Strade Bianche di Stampa Alternativa ha pubblicato il pamphlet “Bella Capanna” (2016) e il romanzo “Ci scusiamo per il disagio” (2017) . Con Edizioni del Gattaccio è uscito il romanzo “Facciamo Tardi” (2018) e il racconto “Io sono Dio” nell’antologia “Di mari e tempeste”(2018).