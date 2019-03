Alla libreria QB in viaggio verso la Transnistria con il libro “Il futuro dopo Lenin”

GROSSETO – Proseguono i racconti di viaggio a QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto. Venerdì 22 marzo alle 18.30 arriva il collettivo Volna mare per raccontare “Il futuro dopo Lenin. Viaggio in Transnistria” (DOTS edizioni).

Per le vacanze di agosto del 2017, i tre viaggiatori del collettivo Volna mare hanno scelto di andare in auto in Transnistria attraversando Ungheria, Romania e Moldavia. Da questa incursione nel post-socialismo sono scaturiti articoli per varie testate e il Goodbye, Lenin Tour. Dai sedili sgualciti di un vecchio taxi ai bar impregnati di nostalgia e umidità, attraversando le vie della capitale Tiraspol, dove si alternano busti di Lenin e luci al neon, Martina, Simone e Marco ripercorrono in questo libro il viaggio in una repubblica separatista che quasi non esiste.

La Transnistria diventa un personaggio capace di raccontarsi attraverso i suoi abitanti, i suoi luoghi, i suoi monumenti, scardinando una narrazione finora fatta per stereotipi. Incontro dopo incontro, storia dopo storia, l’immagine museale e deformata di questo Paese si trasforma nel mosaico complesso di uno Stato plurinazionale e plurilingue, e i luoghi comuni si sgretolano: la Transnistria è molto più che “l’ultimo Stato che deve ancora accettare la fine del socialismo”, “il Laboratorio delle terre di nessuno”, “la striscia di Gaza dell’Europa Orientale”. Il collettivo Volna mare è formato da Martina Napolitano, caporedattrice di “East Journal”, Marco Carlone, autore di reportage fotografici per testate italiane e straniere, come “The Post Internazionale” e “Le Courrier des Balkans”, e Simone Benazzo, giornalista che ha scritto articoli su post-socialismo, islamofobia e nuovi nazionalismi dell’ex Jugoslavia e dell’Europa Centrale su varie riviste, fra cui “Prismo”, “The Towner”, “New Eastern Europe” e “The Post Internazionale”.