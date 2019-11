Alla libreria Qb il libro su Tiburzi e l’attore Daniele Parisi presenta il suo “Abbasso”

GROSSETO – Doppio appuntamento venerdì 15 novembre a QB Viaggi di carta, la libreria di piazza Pacciardi a Grosseto. Si inizia alle 18.30 con “Tiburzi. Brigante di Maremma” di Lamberto Stefanelli. L’autore dialoga insieme a Paolo Nardini, dell’Archivio Tradizioni popolari della Maremma.

Il libro nasce come un’opera teatrale e, più precisamente, come un romanzo in musica, sonorizzato dal vivo. Grazie all’utilizzo dei Qr Code che si trovano all’inizio di ogni capitolo, infatti, le letture sono accompagnate con alcune tracce audio e video, così da rendere il libro un’opera ancor più completa e suggestiva. Un romanzo in musica per rivivere la Maremma della seconda metà dell’Ottocento e conoscere gli uomini e le vicende che l’hanno animata.

Subito dopo, intorno alle 20, per l’aperitivo lungo del venerdì sera, ancora un libro che ruota attorno al teatro con l’attore Daniele Parisi che presenta in forma di reading “Abbasso”: una raccolta di quattro testi scritti per la scena. Dal 2011 al 2019 Parisi porta in teatro una scrittura che nasce direttamente sulle assi del palcoscenico e che si va formalizzando di replica in replica. Personaggi, canzoni, poesie, racconti. Ne viene fuori un bestiario di umanità allucinate e disperatamente comiche.

Daniele Parisi è diplomato in recitazione presso l’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico. Dal 2011 porta in scena i suoi spettacoli in teatro e nel 2016 debutta al Cinema con il film di Alessandro Aronadio “Orecchie” che gli vale i premi di migliore attore al Monte-Carlo Film Festival, e il Premio Imaie come migliore attore esordiente alla 73esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Attualmente è al cinema con la commedia “L’ospite” di Duccio Chiarini. In televisione è stato tra gli interpreti della serie tv “La linea verticale” di Mattia Torre con Valerio Mastandrea.