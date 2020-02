Alla Libreria delle ragazze la presentazione del libro “Femminili singolari”

GROSSETO – Sabato 29 febbraio alle 18, alla Libreria delle ragazze si terrà la presentazione del libro “Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole” di Vera Gheno.

Sindaca, architetta, avvocata: c’è chi ritiene intollerabile una declinazione al femminile di alcune professioni che fino a pochi decenni fa erano appannaggio solo maschile. Ma perché allora per professioni come operaia o impiegata il femminile va bene? «Dietro a queste reazioni c’è un mondo fatto di parole, di storia e di usi che riflette quel che pensiamo, come ci costruiamo», dice la sociolinguista Vera Gheno, e in questo libro prova a smontare, pezzo per pezzo, tutte le convinzioni linguistiche della comunità italiana, rintracciandone con ironia l’inclinazione maschilista.

L’autrice mostra in che modo una rideterminazione del femminile si possa pensare a partire dalle sue parole e da un uso consapevole di esse. «Da un punto di vista linguistico l’esistenza dei femminili professionali è giustificata dall’esistenza delle donne in quei ruoli. Una delle cose istintive che l’essere umano fa sempre quando riscontra una cosa nella realtà è dargli un nome per quanto possibile preciso, atto a descrivere quella cosa. Quindi, maestra è normale quanto lo è sindaca, ingegnera è normale quanto lo è infermiera».

Ha senso quindi mantenere distinzioni tra mestieri al femminile e mestieri al maschile? E se fosse anche questa una forma di discriminazione? «Il fatto che ingegnera o ministra ci diano fastidio dipende dal fatto che questi termini sono ancora inconsueti, però linguisticamente e anche socio culturalmente sono corretti».

Cristiania Panseri ne parla con l’autrice.

Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, ha curato per anni l’account Twitter dell’Accademia della Crusca. Ha insegnato all’Università di Firenze e attualmente lavora per la casa editrice Zanichelli. Si occupa molto di lingua dei social e dei comportamenti linguistici delle persone in rete, per cui si definisce social-linguista. Tra le sue pubblicazioni Guida pratica all’italiano scritto (Cesati, 2016), Social-linguistica. Italiano e italiani dei social network (Cesati, 2017) e Tienilo acceso, Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello (Longanesi, 2018, con Bruno Mastroianni).