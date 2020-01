Alla Leopolda arriva Supermarket, a modern musical tragedy

FOLLONICA – Continuano gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda: il prossimo è per giovedì 23 gennaio alle 21.15 con Supermarket, a modern musical tragedy, libretto, testi, musiche e regia di Gipo Gurrado, con Federica Bognetti, Francesco Errico, Andrea Lietti, Roberto Marinelli, Isabella Perego, Elena Scalet, Andrea Tibaldi, CeciliaVecchio, Carlo Zerulo.

Irrompe la realtà in scena come in un reality in Supermarket, un “non-musical” costruito con 9 attori e una partitura sonora di canzoni originali, a cui si aggiunge un sound design costruito con suoni e rumori ripresi in un vero supermercato e una serie di annunci ad hoc con una drammaturgia originale.

E mentre quello che esce dagli altoparlanti incanta e ipnotizza, tra gli scaffali del supermercato si compie il rito del “procacciarsi il cibo”.

Prima dello spettacolo, alle 18.30 nella Sala Leopoldina, incontro con Gipo Gurrado e la compagnia di Supermarket, “Dall’Asiago all’aloe, il rito quotidiano del procacciarsi il cibo”, presentato da Federico Guerri

Alle 19.45 al ristorante del teatro, il light dinner “A cena con la tradizione” a cura dell’Associazione ristoranti città di Follonica, in collaborazione con la Federazione italiana cuochi Grosseto.

Le prenotazioni si raccolgono esclusivamente alla Proloco di Follonica (0566.52012).

Contributo per la cena € 18,00 a persona

Nel foyer del teatro, a partire dalle 18 sarà possibile visitare la mostra d’arte Fucina etrusco/tribale attiva di Mauro Corbani.