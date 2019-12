Alla galleria il Quadrivio la mostra collettiva di acquerelli “Sul filo della luce”

GROSSETO – Giovedì 5 dicembre alle ore 17,30 sarà inaugurata presso la galleria “Il Quadrivio” di Grosseto la mostra collettiva di acquerelli “Sul filo della luce”.

Il titolo allude alla peculiarità dell’acquerello di rendere luci e atmosfere suggestive attraverso velature di colore e spazi bianche della carta, uso calibrato dell’acqua e una buona dose di imprevedibilità, poiché questa tecnica non ammette ripensamenti e correzioni e non si è mai certi del risultato finale. Ma fili di luce sono anche i legami di amicizia che uniscono il gruppo in una sottile rete affettiva.

La scelta dei soggetti e lo stile nella rappresentazione identificano i lavori delle pittrici: Lia Bardelli, Elena M. Camilla, Maurizia Cinagli, Sabrina Cultrera, Anna Detti, Nicoletta Filippini

La mostra sarà visibile fino al 15 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00.