Alla Galleria Eventi c’è “Lumina Tenebris”, la bipersonale di Chiara Toniolo e Vanessa Mancini

GROSSETO – L’associazione culturale Eventi è lieta di presentare la mostra bipersonale delle artiste Vanessa Mancini di Peccioli (Pisa) e della grossetana Chiara Toniolo: “Lumina Tenebris”. Un titolo che potrà sembrare una contraddizione in termini, potrà apparire come un’unione insolita, inusuale, eppure in questo improbabile connubio si racchiudono i percorsi artistici di due anime apparentemente diverse che, ad uno sguardo più attento, appariranno incredibilmente affini.

Nelle opere di Mancini e Toniolo si inseguono, giocano insieme, si allontanano e si avvicinano i vari aspetti dell’ archetipo femminile nell’eterno ciclo di vita, morte e rinascita. Sembrano quasi danzare insieme quelli che sono gli aspetti più gioiosi e tenebrosi della vita umana. Questa improbabile danza macabra vede protagonisti corpi sensuali o corrotti dalla morte, il continuo e mutevole moto delle nubi e degli stati d’animo, la femminilità vitale insieme alla caducità dell’esistenza.

Tutto sembra in divenire, sempre pronto a modificarsi e variar di significato. Luci tenebrose sembrano pervadere le opere delle due artiste, perché non si è mai certi dello stato d’animo che potrà affiorare osservando le opere di entrambe: ad una prima occhiata sembrerà palese il racconto delle due artiste, eppure, soffermandosi un attimo in più, ecco che emergeranno altri spunti di riflessione pronti a fornire chiavi di lettura sempre diverse, ora incentrati sulla vita, ora sulla caducità dell’esistenza, per virare sulla speranza del rinnovamento.

Il racconto pittorico di Mancini e Toniolo sarà sempre mutevole e imprevedibile, come il variare delle nuvole nel cielo o l’arrivo della Nera Signora.

Vanessa Mancini (Empoli, 1979), diplomata al liceo artistico di Firenze e successivamente specializzata in restauro di affreschi, ha all’ attivo diverse mostre personali, collettive e partecipazione a fiere importanti in tutta Italia e all’estero, lavorando anche su commissione con il suo stile “Dark Art” dalle atmosfere cupe, sofferenti e malinconiche che ricordano molto le storie di Edgar Allan Poe. Tutta la sua produzione affonda le radici nel disegno e nella capacità di cogliere, attraverso la pittura a olio e acrilico, la penna ad inchiostro o il carboncino, fugaci attimi che rispecchiano il mondo che porta dentro di sé, usando tre colori fondamentali: il rosso sangue, il nero corvino e il bianco osseo.

Chiara Toniolo (Grosseto, 1989), diplomata al liceo artistico di Grosseto e successivamente laureata all’Accademia di Belle Arti di Firenze, espone da anni in mostre personali, numerose collettive in Italia e all’ estero, partecipa a diverse rassegne artistiche come “La città visibile” o “Fuori” (Grosseto) ed è premiata in alcune occasioni come nella mostra “Amore&Dintorni2.0”, il “Bizzarro Bazar Contest” o i premi “Arte nel Lazio” ed “Equinozio di Primavera” (Galleria Il Leone, Roma). La sua pittura è un viaggio introspettivo, un’ autoanalisi continua che emerge dal curioso autoritratto che fa di sé stessa e ci aiuta a scoprire la Meraviglia dell’ esistenza, carica di eventi ed atmosfere bizzarre e impossibili, eppure così incredibilmente vere.

La mostra aprirà sabato 24 ottobre alle ore 17,30, resterà aperta tutti i giorni con orario 17,30-19,30, e si concluderà domenica 1 novembre.