FOLLONICA – Il Lions Club Alta Maremma organizza a Follonica, in collaborazione con l’Università della Libera Età, una conferenza aperta al pubblico dal tema: “Il vino fra mito e realtà: viaggio tra curiosità e tradizioni”.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle 17,30 alla Fonderia 1 (area ex Ilva di Follonica).

Dopo il saluto e l’introduzione del presidente del Lions Adriano Mazzone e del rettore dell’Università della Libera Età Davide Novelli, il tema sarà svolto da Ezio Puggelli, degustatore ufficiale e relatore dei corsi per sommelier Ais di 1°, 2° e 3° livello, abilitato a insegnare trattando temi che spaziano dalla tecnica della degustazione agli abbinamenti cibo-vino, già produttore di vini prestigiosi e pluripremiati nella Tenuta di Rigoloccio a Gavorrano.

L’ingresso è libero.