GROSSETO – Un momento di riflessione sul significato della cura, intesa non solo come atto medico, ma come relazione umana fondata sull’ascolto. È questo il cuore dell’incontro “La cura – Il principio fondativo. Ascolto di sé e dell’altro”, in programma venerdì 29 maggio 2026 alle ore 17.30 nella Sala Conferenze della Fondazione Elena Maria, in via Cimabue 115.

L’appuntamento rappresenta il settimo e ultimo evento della rassegna “Antropo-logica-mente”, ideata dal gruppo culturale EmozionArti, e vedrà protagonisti due figure di rilievo nel panorama culturale e scientifico: il poeta e filosofo Marco Guzzi e la medico e antropologa Rossana Becarelli. Interverrà anche Armando Orfeo, insegnante di yoga, che guiderà i presenti in alcune tecniche di respirazione.

Al centro del dialogo, il tema della cura in un’epoca sempre più dominata da numeri, protocolli e algoritmi, dove – secondo gli organizzatori – rischia di perdersi la dimensione umana della relazione terapeutica. L’obiettivo è quello di riflettere su come restituire centralità all’ascolto, all’empatia e alla reciprocità tra medico e paziente, elementi fondamentali per affrontare il dolore e la malattia in modo più completo e consapevole.

«Quando si parla di cura – spiegano gli organizzatori – è necessario ampliare lo sguardo, considerando la persona nella sua totalità: relazioni, esperienze, traumi e vissuti che spesso emergono proprio attraverso i sintomi». In questa prospettiva si inserisce anche la medicina narrativa, approccio che integra le evidenze scientifiche con le storie e le emozioni dei pazienti.

Rossana Becarelli, presidente della rete euromediterranea Human Medicina per l’umanizzazione della medicina, porterà la sua esperienza multidisciplinare tra medicina, filosofia e antropologia. Marco Guzzi, poeta e filosofo, offrirà invece una riflessione sul senso più profondo della cura come percorso di trasformazione interiore e relazione autentica.

L’incontro vuole quindi proporre una visione della cura come “alleanza umana”, capace di andare oltre i ruoli e di costruire un rapporto di fiducia e condivisione, in cui medico e paziente possano sostenersi reciprocamente.

L’ingresso è a offerta minima di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’associazione La Farfalla Cure Palliative Odv.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Pasqualino al 347 5364188 o Francesco al 328 7018383.