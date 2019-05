Alla Festa della musica e solidarietà con Povia e il Conte Max

GROSSETO – In concomitanza con il 25esimo anniversario della nascita della CMM Scuola di musica moderna di Grosseto, un grande evento dedicato alla musica e alla solidarietà si terrà allo Stadio Comunale Zecchini sabato 11 maggio.

La manifestazione è organizzata dalla stessa associazione CMM, in collaborazione con le onlus Sapre, Avis Comunale Grosseto e della Asd Atletica Grosseto Banca Tema, e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Come amministrazione siamo felici di patrocinare questa manifestazione – sottolineano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Si tratta di una di quelle iniziative che possono dare lustro ad un territorio ed onorare la cittadinanza che le ospita. Ringraziamo pertanto la Scuola di Musica Moderna CMM, anche per l’impegno che da 25 anni mette in campo per educare i nostri ragazzi all’attività musicale, e tutti gli enti e associazioni che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. La finalità benefica è del tutto encomiabile, così come l’intento di proporre una festa in nome della musica e della convivialità. Siamo sicuri che la giornata organizzata da CMM eserciterà un’attrattiva importante per i nostri cittadini, e non solo: saranno presenti tanti ospiti del panorama musicale italiano, che verranno coinvolti in esibizioni e in un talk show che renderà la giornata di sabato 11 Maggio, nella cornice del nostro Stadio Comunale Zecchini, un’occasione da non perdere per trascorrere una bella giornata all’insegna della solidarietà, del divertimento e della buona musica”.

Il programma si sviluppa lungo l’arco dell’intera giornata, e prevede numerosi appuntamenti a carattere musicale finalizzati all’intrattenimento e alla sana aggregazione.

I proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti all’importante causa della onlus Sapre (Settore abilitazione precoce dei genitori). Il Sapre è un servizio pubblico, qualificato e conosciuto a livello nazionale, che opera nell’ambito delle cure palliative pediatriche, all’interno dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza del Dipartimento di neuroscienze e di salute mentale della Fondazione Irccs Ca’ Granda, Ospedale maggiore policlinico di Milano.

La onlus si rivolge ai genitori di bambini affetti da gravissime malattie neuromuscolari a prognosi spesso infausta, come ad esempio la Sma, ed ai loro sanitari di riferimento. L’accesso è gratuito, e rende possibile quindi beneficiare dell’assistenza sanitaria obbligatoria e dell’esenzione del ticket per malattia rara.

“Non possiamo che appoggiare questa tipologia di manifestazione – dice l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili Chiara Veltroni -. È una proposta importante, legata ai temi di un intrattenimento coinvolgente e stimolante dal punto di vista culturale ed educativo. È bella la volontà che sottintende ad esempio il flash mob, ovvero quella di promuovere tra i ragazzi la collaborazione e la comunione esperenziale, metafora di come dovrebbe vivere ed agire un’ideale comunità. Così come è senz’altro lodevole il proposito di favorire e promuovere l’arte della musica e della cultura fra i giovani. Senza naturalmente tralasciare il fine benefico della manifestazione, che prevede la donazione del ricavato alla onlus Sapre, soggetto che sta al fianco delle famiglie e dei pazienti pediatrici afflitti da patologie neuromuscolari. Sarà una giornata importante, che unirà magistralmente educazione, intrattenimento e solidarietà”.

La manifestazione sarà suddivisa in tre macro-eventi, che avranno luogo mattina, pomeriggio e sera. Il tutto partirà quindi nella mattina di sabato, alle 9.30, con la cerimonia inaugurale e con il taglio del nastro alle quali presenzieranno le autorità locali.

Alle ore 10.00 si terrà il flash mob pensato e gestito dalla CMM e allargato a tutti gli studenti delle scuole cittadine e relativi accompagnatori. I ragazzi saranno guidati in un’esperienza coinvolgente e divertente: canteranno, suoneranno e si muoveranno a tempo di musica seguendo una semplice coreografia sulle note della canzone ‘Ciao Mamma’ di Jovanotti. L’intento sotteso a questa iniziativa è quello di far vivere ai ragazzi, in prima persona, l’esperienza ed il connesso piacere della condivisione di un momento collettivo divertente e di cooperazione, con la volontà formativa di veicolare gli ideali di vicinanza e collaborazione al di la delle possibili piccole differenze che possono contraddistinguere ognuno di noi. Ed il veicolo scelto è naturalmente quello musicale.

Il flash mob sarà condotto dal Conte Max Venturacci e i ragazzi saranno accompagnati nella performance dai musicisti e docenti della scuola CMM, che suoneranno dal vivo. Nel pomeriggio, dalle ore 15, saliranno sul palco principale gli allievi del CMM: oltre 80 musicisti si alterneranno in numerose band, con la partecipazione dei bambini e gli studenti dei corsi, accompagnati dai docenti della scuola musicale. In seguito, sarà la volta della fase finale del “CMM Fan Contest”, concorso musicale che da aprile fino al 4 maggio ha prodotto i cinque finalisti che si esibiranno dal vivo sul palco dello stadio.

La sera alle ore 21, sul palco centrale, l’intrattenimento prosegue con il “Night Show”, un grande spettacolo in stile talk-show, che miscelerà la musica agli aneddoti e ai racconti degli ospiti della manifestazione. Saranno protagonisti, insieme agli allievi dei corsi professionali di CMM, anche tutto lo staff docenti CMM, oltre a numerosi personaggi della scena musicale italiana: Giuseppe Povia, Walter Savelli (pianista storico di Claudio Baglioni e compositore), Riforma, Jampa, Filippo Rootman Fratangeli (Quartiere Coffee) e il Conte Max Venturacci.

Non mancheranno ospiti e sorprese di sicuro gradimento per il pubblico presente. Tutti gli eventi della manifestazione saranno presentati e condotti da Carlo Sestini, Moira Armini e Conte Max Venturacci. Di fronte all’ingresso dello stadio saranno predisposti stand gastronomici di vario genere, mentre all’interno sarà naturalmente attivo il bar dello stadio.

Gli studenti che parteciperanno al flash mob, non dovranno sostenere alcun costo di biglietto. L’accesso allo stadio per la mattina sarà totalmente gratuito, così come per tutti i docenti accompagnatori e personale scolastico. I genitori e gli amici che vorranno venire ad assistere al flash mob dovranno invece acquistare un biglietto al costo di Euro 6,00.

Il biglietto ha validità per l’intera giornata e per tutti gli eventi. Si può entrare ed uscire liberamente attraverso un braccialetto che verrà consegnato alla biglietteria dello stadio.

Il biglietto è acquistabile in prevendita presso la sede della Scuola di Musica CMM, in via Inghilterra a Grosseto, oppure direttamente il giorno dell’evento presso la biglietteria dello stadio, che sarà aperta dalle 9.

Infine, CMM metterà in distribuzione 5.000 coupon omaggio validi per ragazzi fino ai 14 anni di età. Con un coupon omaggio si ottiene un biglietto omaggio valido per un bambino accompagnato da un adulto pagante.