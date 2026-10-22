TATTI – Due giornate di incontro, formazione gratuita e partecipazione dedicate all’artigianato, ai materiali e alla valorizzazione del territorio si terranno a Tatti (Massa Marittima) nell’ambito della “Festa d’Autunno”. L’iniziativa è organizzata da Cna Grosseto, Cna Artistico e Tradizionale e Sequerciani, azienda agricola biodinamica, in collaborazione con il Comitato turistico di Tatti.

Sabato 7 e domenica 8 novembre, infatti, nella Cantina storica di via Mazzini 9 a Tatti sono in programma laboratori dedicati alla stampa a ruggine su tessuto, tenuti da Elena Balsamini, presidente nazionale di Cna Artistico e Tradizionale, titolare e unica artigiana de “Il Guado”, bottega storica di Forlì specializzata nella stampa tradizionale su tessuto mediante l’utilizzo della ruggine di ferro. Si tratta di un’antica tecnica, tramandata nel corso dei secoli e ancora oggi praticata in poche botteghe tra la Romagna e il Montefeltro.

Il workshop sarà dedicato alla riscoperta degli antichi mestieri e delle tecniche artigianali della tradizione italiana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al patrimonio delle lavorazioni tradizionali, promuovendone la conoscenza, l’approfondimento e la trasmissione. Anche il luogo che accoglierà i laboratori è denso di significato: si tratta, infatti, di una delle antiche cantine del borgo medievale, uno spazio storicamente legato alla lavorazione artigianale, che torna così a essere valorizzato.

La tecnica della stampa a ruggine prevede la realizzazione di stampe attraverso matrici di legno incise con la tecnica della xilografia, che riproducono motivi e decorazioni da trasferire sulla stoffa. Il colore si ottiene secondo la ricetta tradizionale, a base di ruggine di ferro, farina e aceto. Le matrici, una volta inchiostrate, vengono battute sulla tela con un mazzuolo. Dopo l’asciugatura, il tessuto viene sottoposto a un processo di fissaggio con mordente.

Nata nelle campagne per decorare i tessuti realizzati sui telai domestici, la stampa a ruggine veniva utilizzata soprattutto per la biancheria della casa e gli articoli da cucina. Nel tempo, la tecnica è stata applicata anche ad abiti, complementi d’arredo, quadri, insegne e altri oggetti artistici. Tra le produzioni tradizionali più conosciute ci sono i teli da buoi, utilizzati per adornare gli animali durante le feste paesane. Il Guado, l’impresa di Balsamini, recupera inoltre tessuti provenienti dagli antichi corredi nuziali, una tradizione ormai quasi completamente scomparsa.

Durante il workshop, Balsamini accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e delle tecniche di questa antica lavorazione, mettendo in relazione la tradizione romagnola con i motivi, i simboli e i saperi artigianali di altri territori. Particolare attenzione sarà dedicata alle possibili connessioni con la cultura, la storia e i materiali della Maremma.

Il programma delle due giornate. Si parte sabato 7 novembre alle 15.30 con la presentazione del progetto e un’introduzione al tema e agli obiettivi del workshop. Sono previsti gli interventi introduttivi di Elena Balsamini, Simona Micheli, coordinatrice nazionale di Cna Artistico e Tradizionale e di un rappresentante dell’azienda Sequerciani.

Alle 16 entrerà nel vivo il laboratorio: Elena Balsamini spiegherà la tecnica della stampa a ruggine e presenterà le attività pratiche. Durante il laboratorio, i partecipanti, per un massimo di sette persone, potranno sperimentare direttamente la tecnica e realizzare un manufatto su tessuto di lino, cotone o altre fibre naturali. Alle 18.30 sono previste le conclusioni e la restituzione dell’esperienza da parte dei partecipanti.

Domenica 8 novembre, dalle 10, prenderà il via la seconda sessione pratica del workshop. Anche in questa occasione, i partecipanti potranno sperimentare la tecnica con il supporto della docente. Le conclusioni sono previste per le 12.30.

Al termine di entrambe le sessioni, una selezione dei manufatti realizzati durante i workshop resterà esposta, così da rendere la tecnica accessibile e farla conoscere anche ai visitatori della “Festa d’Autunno”.

La partecipazione al workshop è gratuita. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando un’email a [email protected] oppure chiamando il numero 0566 028053.