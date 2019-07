Alla Cava la Fondazione Bianciardi presenta “Black mirror. Narrazione filosofiche”

ROSELLE – “Black mirror. Narrazioni filosofiche” è il titolo del libro di Fausto Lammoglia e Selena Pastorino (edito da Mimesis) che sarà presentato domani, mercoledì 24 luglio, alle 21.30, per il nuovo appuntamento con “Libri in Cava”.

L’evento, promosso dalla Fondazione Luciano Bianciardi in collaborazione con la libreria Quanto Basta, vede la presenza degli autori che dialogheranno con Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione di cui è socia anche la cooperativa Uscita di Sicurezza, che gestisce la Cava di Roselle.

Il libro. L’espressione “black mirror” allude a ogni strumento tecnologico che, spento o inattivo, si trasforma in un’oscura superficie riflettente. I black mirror sono parte integrante della nostra quotidianità, in una maniera così pervasiva da rendere difficile, soprattutto per i cosiddetti “nativi digitali”, una riflessione sulle implicazioni e le conseguenze di questo dominio. In questo scenario la serie televisiva “Black Mirror” costituisce un’autentica narrazione filosofica che si impone ai propri spettatori con una domanda di senso: nella relazione con la tecnologia, chi è il vero strumento? Siamo noi a incidere sulla realtà, utilizzando gli schermi, o sono loro ad aver strumentalizzato la nostra realtà, a partire da quella identitaria, passando per le relazioni, fino a giungere al grande agone della politica? Il filo di queste riflessioni ci trae in un labirinto filosofico che scava dentro di noi, svelando, dietro gli spettatori, gli umani che non possono più fare a meno dei loro specchi neri.

Gli autori. Fausto Lammoglia (Savona, 1988). È laureato in Metodologia della Ricerca Filosofica presso l’Università degli Studi di Genova. È docente liceale di filosofia dal 2015 e autore di diversi articoli online che trattano i risvolti filosofici sottesi a molte serie tv. Si occupa inoltre della dimensione filosofica dell’esperienza ludica. Selena Pastorino (Genova, 1986) ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova. Membro del Seminario Permanente Nietzscheano, il suo interesse per il pensiero di Nietzsche verte in particolare sulla questione dell’interpretazione e del prospettivismo. Dal 2015 è docente liceale di filosofia e storia.

Il programma della settimana

La settimana della Cava continua giovedì 25 luglio con lo spettacolo teatrale “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta, messo in scena dalla compagnia Viva noi. Venerdì e sabato spazio invece al Festival Rock in Park open air: due serate di musica rock ed heavy metal che vedranno sul palco gruppi come Athrox, Scarlet and the Spooky Spiders, Mind Ahead, Carved e New Horizons (per la prima serata, costo dell’ingresso 8 euro) e Furor Gallico, Stormlord, Coram Lethe, My Tin Apple, Mhela, Secret Wizard, Freud’s Statement Project (per la seconda serata, costo dell’ingresso 12 euro). Domenica 28, invece, torna l’opera: l’Orchestra sinfonica città di Grosseto presenta “La Traviata” per l’evento organizzato con la Fondazione Grosseto Cultura (prevendite disponibili nella sede della Fondazione, in via Bulgaria a Grosseto, infoline 333 5372994)

Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409